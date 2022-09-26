صحف اليوم 26 أيلول 2022 - 23:42 26/09/2022 23:42:55 في قضية "مركب الموت"... الموقوف متّهم بالإتجار بالبشر (الأخبار)

أكدت مصادر في الجيش لصحيفة "الأخبار" أن الموقوف بلال د.، الذي يدير شبكة للتهريب مع أشقائه، كان قد أوقف...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاتجار بالبشر, الجيش,زوارق الموت,أكدت مصادر في الجيش لصحيفة "الأخبار" أن الموقوف بلال د.، الذي يدير شبكة للتهريب مع أشقائه، كان قد أوقف...

LBCI News Lebanon





واشارات مصادر " في قضية القارب الذي غرق قبالة شاطئ مدينة طرطوس السورية، أكدت مصادر في الجيش لصحيفة "الأخبار" أن الموقوف بلال د.، الذي يدير شبكة للتهريب مع أشقائه، بالتعاون مع مجموعة من السوريين يؤمنون له الزبائن، كان قد أوقف قبل انطلاق المركب بساعات على خلفية الاتجار بالبشر.واشارات مصادر " الاخبار " الى أنه بعد غرق المركب، انتقل التحقيق معه إلى الحادثة الأخيرة، فاعترف بأنه اشترى المركب من تاجر سوري من جزيرة أرواد منذ نحو شهر، وجاء بالمركب إلى لبنان حيث أمّن له معاونوه السوريون الزبائن. كما زعم الموقوف أنه تقاضى من الركاب جزءاً من المبلغ المحدّد، بلغت حصيلته 16 ألف دولار، أنفقها لتأمين اللوجستيات (وقود وطعام وصيانة) على أن يتسلم الجزء الثاني بعد الوصول إلى إيطاليا. الإعلان

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