صحف اليوم
26 أيلول 2022 - 23:40
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لبنان يسابق الخلايا النائمة وعصابات السطو عشية الإستحقاقات (الشرق الأوسط)

لبنان يسابق الخلايا النائمة وعصابات السطو عشية الإستحقاقات (الشرق الأوسط) Lebanon, news ,lbci ,أخبار عصابات,لبنان,لبنان يسابق الخلايا النائمة وعصابات السطو عشية الإستحقاقات (الشرق الأوسط)
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لبنان يسابق الخلايا النائمة وعصابات السطو عشية الإستحقاقات (الشرق الأوسط)
Lebanon News
أعلن مصدر أمني بارز أن مخابرات الجيش ضبطت الأسبوع الماضي شبكة تنشط لصالح تنظيم داعش وكانت تخطط لاستهداف موقع عسكري للجيش اللبناني ودوريات في منطقة البقاع.

وأفاد المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" بأن مخابرات الجيش ضبطت الخلية في إحدى بلدات البقاع الغربي، وكانت تجهز عبوات ناسفة لاستهداف مركز عسكري كبير للجيش يقع على إحدى تلال المنطقة، وتفجير دورية مؤللة بعد رصد الطرق التي تسلكها بشكل دائم، والتخطيط لتفجير مركز ديني حساس، مؤكدًا توقيف ثلاثة من عناصرها، فيما تبين أن مشغل وممول الخلية هو لبناني يقيم في كولومبيا.
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وأوضح أن أمير الخلية الشرعي، الذي أسسها وواظب على إعطائها دورسًا في العقيدة الجهادية ويغذيها بأفكار التنظيم المتطرف، تمكن من السفر إلى كولومبيا والإلتحاق بالممول فور تبلغه توقيف أفراد الخلية.
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