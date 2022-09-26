إسرائيل: ترسيم الحدود البحرية مع لبنان خلال أيام (الشرق الأوسط)

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يقدر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية يقدرون أنه سيتم التوصل إلى اتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية خلال أيام (أسبوع أو أسبوعين)، لكنهم مع ذلك قرروا وضع الجيش في حالة تأهب خوفًا من تدهور الوضع الأمني، بحسب ما كشفت مصادر أمنية في تل أبيب لصحيفة "".وأشار هؤلاء القادة، خلال مداولات حول الموضوع عقدها رئيس الوزراء يائير لبيد، إلى أن المفاوضات التي أجراها مسؤولون من الجانبين الإسرائيلي واللبناني، بإدارة الوسيط الأميركي آموس هوكستاين، بلغت خطوات متقدمة بشكل كبير. وآخر لقاءات التفاوض بينهما، الذي تم خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أسفر عن تحقيق أكبر تقدم.