صحف اليوم 27 أيلول 2022 - 00:42 27/09/2022 00:42:29 ميقاتي لم يتبلّغ اي شرط من عون أو باسيل... وسينتظر عودة إبراهيم من بعبدا (الأخبار)

أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يتبلّغ أي مطلب من عون أو باسيل، لكنه...

Lebanon, news ,lbci ,أخبار جبران باسيل, بعبدا, نجيب ميقاتي,مبشال عون,أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يتبلّغ أي مطلب من عون أو باسيل، لكنه...

LBCI News Lebanon



الإعلان

وعلمت صحيفة " أكد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه لم يتبلّغ أي مطلب أو شرط رسمي من رئيس الجمهورية ميشال عون أو رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، لكنه سينتظر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي سيجتمع به قبلَ أن يزور بعبدا ثم يجتمع به بعدَ ذلك لمعرفة ما في جعبة رئيس الجمهورية وباسيل. فإما أن الاتفاق الذي سبقَ سفره لا يزال ساري المفعول ويجري السير به فيتجه ميقاتي إلى بعبدا أو تتأكد المعلومات حول وجود شروط جديدة وبذلك نكون قد عدنا إلى نقطة الصفر.وعلمت صحيفة " الأخبار " أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لم يتدخل في التعديلات أو الأسماء التي تتعلق بالحقائب، والوزارات قيد النقاش بين عون وميقاتي، لكنه حريص على أن لا يقبل رئيس الحكومة بأي مطلب من مطالب عون وباسيل إلا بعد أخذ تعهد بحصول حكومته على ثقة نواب التيار.

الإعلان