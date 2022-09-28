صحف اليوم
28 أيلول 2022 - 01:09
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عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.. الكتل النيابية باشرت استشاراتها الداخلية (الجمهورية)

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عشية جلسة الانتخاب الرئاسي.. الكتل النيابية باشرت استشاراتها الداخلية (الجمهورية)
Lebanon News
عشية جلسة الانتخاب الرئاسي توسّعت رقعة المشاورات على اكثر من مستوى لاستكشاف المرامي التي قصدها بري في توقيتها قبل شكلها والمضمون وتحديد سبل التصرف إزائها. وقالت مصادر نيابية لـ"الجمهورية" إن "ما فرضَ هذه الأجواء هو عدم وجود أحد من المرشحين المعلنين او المستورين قد ترشّح سابقاً لرئاسة الجمهورية وان المشاورات لم تنته بعد الى اي قرار لدى الكتل النيابية المختلفة".
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ولفتت المصادر الى ان الكتل النيابية باشرت استشاراتها الداخلية، فيما لم يرصد اي اتصال بين اي كتلة وأخرى بعد. وترددت معلومات عن اجتماع لنواب التغيير عُقد ليل أمس في منزل احدهم، وان مجموعة اخرى من النواب المستقلين التقت في منزل النائب نبيل بدر في انتظار اجتماعات لكتلة نواب حزب الكتائب والمكتب السياسي للحزب وكتلة حزب القوات اللبنانية التي باشرت مشاوراتها الداخلية منذ بعد ظهر أمس، ويتوقّع ان يكون لها بيان من هذه الخطوة.
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