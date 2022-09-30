صحف اليوم 30 أيلول 2022 - 00:34 30/09/2022 00:34:03 هذا موقف بري من الاتجاه نحو اعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار (الجمهورية)

هذا موقف بري من الاتجاه نحو اعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار

Lebanon, news ,lbci ,أخبار دولار,نبيه بري,هذا موقف بري من الاتجاه نحو اعتماد سعر الـ 15 ألف ليرة للدولار

LBCI News Lebanon



الإعلان

وعلمت "



واعتبرت هذه المراجع "ان رفع سعر الصرف الرسمي الى الحد الذي كان مُعلناً يستوجب قبلاً إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حتى يساهم عبر مساعداته في احتواء الأثر السلبي الذي سيترتّب على مثل هذا الخيار". علمت "الجمهورية" أن رئيس مجلس النواب نبيه بري كان منزعجا جدا من الاتجاه نحو اعتماد سعر الصرف الرسمي للدولار على اساس 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة. ونُقل عنه تحذيره من أنه "لو استمر هذا القرار ساري المفعول بطبعته الأصلية لكان قد تسبّب بأزمة كبيرة في البلد وبتداعيات مالية واجتماعية"، لافتاً الى "انّ قرارا من هذا النوع يُتّخَذ على نحو متدرّج حتى يتسنى للمواطنين التكيف معه".وعلمت " الجمهورية " ان مراجع عليا تدخلت في هذا الملف واعادت تصويبه في اتجاه حصر اعتماد سعر الـ 15000 الف ليرة بالدولار الجمركي تحديداً.واعتبرت هذه المراجع "ان رفع سعر الصرف الرسمي الى الحد الذي كان مُعلناً يستوجب قبلاً إنجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي حتى يساهم عبر مساعداته في احتواء الأثر السلبي الذي سيترتّب على مثل هذا الخيار".

الإعلان