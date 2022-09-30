عميل لحديّ يعود عبر المطار بلا توقيف (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن عودة عملاء إسرائيل إلى لبنان تكاد تصبح أمراً طبيعياً، خصوصاً إذا ما أتوا "متسلّحين" بجنسيات أجنبية تقيهم الملاحقة في البلاد التي عملوا لدى أعدائها. المسار الذي دشّنه "جزار الخيام" عامر الفاخوري مستمر، وآخر فصوله وصول العميل اللحدي "المغترب" نبيه سلمان عليق من ألمانيا قبل نحو أسبوعين، برفقة عائلته، وتوجّهه إلى بلدته عيترون (قضاء بنت جبيل) حيث استقبل مهنئين بعودته بالسلامة.
وبحسب "الأخبار
"، عليق وهو من العملاء من الفئة الأولى، دخل إلى لبنان عبر مطار بيروت الدولي من دون أي عوائق، ما يشير إلى سقوط التهم في حقه بعلّة "مرور الزمن"، وهي علّة العلل في ملف عملاء الاحتلال.