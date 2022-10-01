صحف اليوم 01 تشرين الأول 2022 - 00:07 01/10/2022 00:07:37 استعجال عربي للتوافق... وجهود قد تُبذل في المدى المنظور! (الجمهورية)

مصادر لـ"الجمهورية": جهود عربية قد تُبذل لحث الاخوة بلبنان على التوافق في ما بينهم لترتيب شؤونهم الداخلية

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LBCI News Lebanon



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وردًا على سؤال، قالت المصادر لـ"



وكشفت المصادر عن جهود عربية، سواء من جامعة الدول العربية أو من دول شقيقة للبنان، قد تُبذل في المدى المنظور عبر القنوات الدبلوماسية، لحث الاخوة في لبنان على التوافق في ما بينهم لترتيب شؤونهم الداخلية، والتعجيل بإنجاز الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت ممكن. وقالت: "نحن نؤيّد القائلين بأنّ الفراغ الرئاسي من شأنه ان يلحق الضرر الكبير بلبنان ومصالحه". أكّدت مصادر دبلوماسية عربية "أنّ الأسرة العربية، وإن كانت لا تتدخّل في الشأن الرئاسي اللبناني، ولا في تمييز او تفضيل أي مرشح على أي مرشح آخر، تؤكّد على الأشقاء في لبنان إتمام استحقاقاتهم الداخلية على النحو الذي يخدم مصلحة بلدهم الذي يعاني من أزمة صعبة، سواء الاستحقاق الحكومي وإنتاج حكومة فاعلة تقوم بدورها الانقاذي وتسعى إلى تعافي هذا البلد، او الاستحقاق الرئاسي الذي اكّدنا على الأشقاء اكثر من مرة ضرورة ان يُنجز بصورة سلسة وتوافقية بين القوى السياسية على اختلافها".وردًا على سؤال، قالت المصادر لـ" الجمهورية ": "من الأساس لم نكن نتوقع انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس الفائت، لسببين أساسيين، الأول سياسي، وهو أنّ كل الاطراف في لبنان تحدثت مسبقًا عن جلسة من دون انتخاب رئيس. وأما السبب الثاني، فهو شكلي، حيث انّه مع جلسات انتخابية من هذا النوع، وإن كان التوجّه فيها لانتخاب جدّي لرئيس الجمهورية، تُوجّه دعوات إلى البعثات الدبلوماسية في لبنان لحضورها، وهو ما لم يحصل قبل انعقاد جلسة الخميس الماضي. وفي ذلك كانت اشارة غير مباشرة إلى انعقاد جلسة غير منتجة".وكشفت المصادر عن جهود عربية، سواء من جامعة الدول العربية أو من دول شقيقة للبنان، قد تُبذل في المدى المنظور عبر القنوات الدبلوماسية، لحث الاخوة في لبنان على التوافق في ما بينهم لترتيب شؤونهم الداخلية، والتعجيل بإنجاز الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت ممكن. وقالت: "نحن نؤيّد القائلين بأنّ الفراغ الرئاسي من شأنه ان يلحق الضرر الكبير بلبنان ومصالحه".

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