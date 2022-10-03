صحف اليوم 03 تشرين الأول 2022 - 00:15 03/10/2022 00:15:36 مارك ضو لـ"نداء الوطن": نستبعد التوافق مع 8 آذار على رئيس في حال استمرّ الطرف السيادي بترشيح معوض

مارك ضو لـ"نداء الوطن": نستبعد التوافق مع 8 آذار على رئيس في حال استمرّ الطرف السيادي بترشيح معوض

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LBCI News Lebanon



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وشدد ضو في حديث لصحيفة "

أكد النائب مارك ضو الإستمرار والتباحث مع جميع القوى في "سلة الأسماء" التي خَلُص تكتل نواب الـ 13 إلى إختيارها، وصولاً إلى تأمين توافق بين ثلثي النواب المطلوب لعقد جلسة إنتخاب الرئيس، نافياً الجمع أو التكامل بين مبادرة "النواب التغييريين" ومبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعي إلى تأمين التوافق المطلوب.وشدد ضو في حديث لصحيفة " نداءالوطن " على إنفتاح النواب الـ 13 على جميع "القوى السيادية" بمن فيهم النائب ميشال معوض والتباحث مع القوات اللبنانية والكتائب وآخرين حول الأسماء المعروضة، وصولاً إلى إختيار مرشحٍ مقبول من الجميع، مستبعداً الذهاب إلى 8 آذار والتوافق معهم على إختيار رئيس في حال إستمرار الطرف السيادي بترشيح معوض.

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