"هرولة" رئاسية نحو الترسيم بانتظار "الجواب الإسرائيلي النهائي"! (نداء الوطن)

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عن وقائع إجتماعات قصر بعبدا الماراتونية والتي خلصت إلى تسريع خطى "الهرولة" الرئاسية باتجاه إستعجال الترسيم البحري مع إسرائيل، أعربت مصادر المجتمعين عن ثقتها بأن وحدة الموقف اللبناني الرسمي ستفضي إلى إنجاز مسودة الإتفاق النهائي والتوقيع عليها في فترة زمنية قصيرة.وأوضحت لصحيفة "" أن الملاحظات التي وضعها لبنان على الطرح الذي نقله الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين هي في أغلبها ملاحظات تقنية وإستيضاحية لا تؤثر على جوهر الإتفاق.وأشارت إلى أنه بمجرد إرسال الرد اللبناني إلى هوكشتاين اليوم، سيكون لبنان قد حسم موقفه وتوجهاته حيال إتفاقية الترسيم بانتظار الجواب الإسرائيلي النهائي للتوجه بناءً على ذلك إلى الناقورة في سبيل صياغة المحضر النهائي وإعداد نسختين منه.