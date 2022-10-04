ورقة الملاحظات على مسودة هوكشتين: لا خط طفافات ولا ربط لعمل "توتال" بإسرائيل (الأخبار)

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علم أن الوسيط الأميركي كان قد هدد لبنان عمليًا بأنه في حال رفض المنطقة الآمنة، فإن إسرائيل لن توقع الإتفاق. لكن لبنان رفض التهديد وتم إبلاغ الأميركيين في مفاوضات نيويورك بعدم القبول، تحت أي ظرف، بالمنطقة الآمنة حتى ولو طار الإتفاق. وعلى الأثر، أدخل الوسيط الأميركي تحديثات على مقترحه وصفت بـ"الجوهرية". وكانت التعديلات واضحة في النسخة التي تسلمها لبنان السبت الماضي عبر السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا. وتبين أن الخط الجديد بدا مختلفًا، حيث تم نقل موقع إنطلاقه من النقطة 31 التي تبعد عن الشاطئ مسافة بين 6 إلى 7 أمتار إلى نقطة أخرى تقع عند آخر طفافة في البحر (يعتقد أنها الطفافة الرقم 6)، ما يعني إنطلاق الخط الجديد من منطقة تبعد عن الشاطئ حوالي 7 كلم.ووصفت مصادر مطلعة الإقتراح الجديد بأنه يجهز على المنطقة الآمنة مبدئيًا، لكنها أكدت أنه جعل من المنطقة التي تسبق نقطة الإنطلاق منطقة خالية غير واضحة المعالم ولا تشمل خطوطًا.وأفادت معلومات لصحيفة "" بأن الإتفاق على وضعية هذه المنطقة أحيل إلى مرحلة لاحقة، على أن يتم وضعها حاليًا في عهدة قوات اليونيفيل.