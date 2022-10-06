منيمنة لـ"الشرق الاوسط": لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية

أوضح النائب في تكتل التغييريين إبراهيم منيمنة أنهم لم يجتمعوا بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتهم الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي.
ولفت منيمنة في حديث لـ"الشرق الأوسط"
إلى أن لدى النائب ميشال معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتهم وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف، وقال: "نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب".