صحف اليوم 06 تشرين الأول 2022 - 00:28 06/10/2022 00:28:10 منيمنة لـ"الشرق الاوسط": لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية

منيمنة لـ"الشرق الاوسط": لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتنا الرئاسية

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LBCI News Lebanon





ولفت منيمنة في حديث لـ

الإعلان أوضح النائب في تكتل التغييريين إبراهيم منيمنة أنهم لم يجتمعوا بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية في مجلس النواب الخميس لتقييم نتائج الجلسة والعمل على البناء عليها للمرحلة المقبلة، مؤكدا أن ما هو محسوم أنه لا يمكن السير بمرشح يتعارض مع معايير مبادرتهم الرئاسية وخصوصاً في الموضوع الاقتصادي.ولفت منيمنة في حديث لـ "الشرق الأوسط" إلى أن لدى النائب ميشال معوض رؤية اقتصادية تتعارض مع رؤيتهم وخصوصاً بما يتعلق بموضوع المصارف، وقال: "نفهم أن قوى معارضة أخرى بطرحها بعض الأسماء تسعى لرفع السقف للوصول إلى تسوية معينة أما نحن فمبادرتنا واضحة وما نسعى إليه أن نكون شفافين مع الناس خصوصاً أن المرحلة لا تحتمل المناورة في ظل الانهيار الحاصل، وما نعمل له أن يكون أي مرشح قادراً أن يحصد الأصوات اللازمة للفوز وأن يؤمن النصاب المطلوب".

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