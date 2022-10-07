ميشال معوض... مرشّح منافس؟ (نداء الوطن)

أشارت المعطيات إلى أنّ النائب ميشال معوض لا يزال حتى اللحظة مرشّح بعض أجنحة المعارضة، فيما تسعى القوات اللبنانية جاهدة لتجميع أكبر عدد ممكن للأصوات لمصلحة النائب الزغرتاوي، وهي عقدت للغاية سلسلة اجتماعات ولقاءات مع نواب من كتل أخرى لإقناعهم بهذا الخيار، ولكن دون ذلك معوقات كثيرة، تحول دون التحام تكتّل النواب السنّة ومجموعة الـ13 التغييرية مع المحور الداعم لترشيح معوض.
وتبيّن وفق المعلومات، أنّ السعودية، التي دخلت من جديد على خطّ الملف اللبناني من بوابة الاستحقاق الرئاسي وضمن تفاهم أميركي- فرنسي- سعودي تمّ التعبير عنه في أكثر من محطة ومناسبة، لم تكشف بعد عن أوراقها اللبنانية، وهي تكتفي للحظة بوضع سلّة شروطها على الطاولة، وفي مقدم تلك الشروط حماية اتفاق "الطائف"، واستطراداً البحث في هوية رئيس الحكومة المقبل.
وأكد مواكبون لـ"نداء الوطن"
أنّ جولات ترشيح معوض لا تزال ضمن هامش اللعبة المحلية، وإلا لاصطف النواب السنّة وراءه لو كان القرار السعودي قد اتخذ محدِّداً خيار المملكة للاستحقاق الرئاسي، مشيرين إلى أنّ الخلافات بين مكونات "مجموعة الـ13" حيال ترشيح معوض هي التي تحول دون تبنّيه للرئاسة، خصوصاً أنّ أي كسر في صفوف هذا التكتل سيعرّضه للتحطيم.
من هنا، يستبعد المواكبون أن يشهد ترشيح معوض تغييراً جذرياً من شأن رقمه أن يقارب الستين صوتاً ليجعل منه مرشّحاً منافساً خصوصاً أنّ موارنة هذا المحور سيكونون أول من يتصدّى لهذا السيناريو.