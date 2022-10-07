لبنان يرفض التعديل: حقّنا ثمن الاستقرار (الأخبار)

في وقت هدأ "القصف" السياسي الإسرائيلي على مشروع اتفاق الترسيم البحري مع لبنان، أعلن الرئيس نبيه بري أن لبنان غير معني بالسجال الإسرائيلي المتعلق بالانتخابات، وشدّد مصدر رسمي على أن ليس للبنان ما يقدمه من تنازلات، وهو الموقف الذي نقله زوار الرئيس ميشال عون عنه أمس.
وقال المصدر "الجميع، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، يعرفون أنه لا يمكن التسويف والمماطلة في الملف أكثر مما حصل حتى الآن. كما يعرفون أن لبنان لا يهتم بالتهديدات الصادرة عن قادة العدو السياسيين والعسكريين. وأن المعادلة واضحة وبسيطة: الاستقرار ثمنه حصول لبنان على كامل حقوقه".
وتحدث المصدر عن مساع أميركية للعمل على صياغات مختلفة للبنود الواردة في المسودة، مشدداً على أن أي محاولة جديدة لإطاحة تعديلات لبنان ستواجه بالرفض.
وقالت مصادر بارزة لصحيفة "الأخبار
" أن الفرنسيين دخلوا على الخط بعد التصعيد الإسرائيلي.
ونقل الجانب الفرنسي رسالة عبرَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن "إسرائيل لا تنوي التصعيد".
وقالت المصادر إن "الأميركيين يقفون وراء الموقف الإسرائيلي لا سيما في النقطة المتعلقة بالتعويض المالي، فالولايات المتحدة هي وراء فكرة التعويض لمساعدة حكومة لابيد على مواجهة الحملة التي يتعرض لها قبل الانتخابات الإسرائيلية، والإصرار على كلمة تعويض يهدف إلى تصوير كأن إسرائيل نجحت في انتزاع إقرار لبناني بأحقيتها في حقل قانا".