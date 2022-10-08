هل يُعلن قائد الجيش ترشحه للرئاسة بعد 31 تشرين؟ (نداء الوطن)

بدأ البعض يُسوّق أنّ قائد الجيش يمكنه إعلان ترشيحه بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 من الجاري، وبالتالي يُمكنه تسويق نفسه داخلياً وخارجياً.
لكن كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "نداء الوطن
" ان "هذا الأمر غير وارد، ولا يُمكن أن يُعلن العماد جوزيف عون ترشيحه للرئاسة في أي مرحلة أو توقيت، وفي حين لم يأتِ وقت تنفيذ هذا السيناريو والبحث الجدّي مع قائد الجيش في انتخابه رئيساً للجمهورية، يعتبر العماد عون أنّه غير معني بالموضوع الرئاسي، ويبقى تركيزه الأساس على وضع الجيش وعلى التحدي الأكبر الذي تواجهه المؤسسة العسكرية والمتمثّل بالأمن الاجتماعي، في حين ينشغل المسؤولون بتحسين مواقعهم ومصالحهم، وتركوا الجيش يواجه لوحده مسؤولية توفير الأمن والاستقرار، على رغم أنّ العسكريين يعانون كسائر المواطنين من الأزمة الاقتصادية - المعيشية".