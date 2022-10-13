هل ترتدّ "نشوة" الاتفاقية البحرية سلباً على التأليف؟ (نداء الوطن)

لم يُخف مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "نداء الوطن
" خشيته من أنّ ترتد تداعيات إبرام اتفاقية الترسيم "سلباً" على ملف التأليف تحت وطأة "النشوة" التي يشعر بها رئيس الجمهورية ورئيس "التيار الوطني الحر" جراء الانفتاح الأميركي عليهما، كاشفاً أنّ "حزب الله" نفسه بدأ في الأيام الأخيرة "التراجع خطوة إلى الوراء في لعب الدور المتوازن في الاتصالات بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وباسيل، بحيث أظهر بعد الإعلان عن اتفاق الترسيم انحيازاً واضحاً إلى وجهة نظر الأخير الحكومية بالتوازي مع الإيعاز إلى وسائله الإعلامية بتسليط الضوء على الجهد الكبير الذي مارسه باسيل شخصياً في سبيل التوصل إلى اتفاقية الترسيم".
ورأى المصدر أنّ تعاطي "حزب الله" المستجد في مقاربة ملف تأليف الحكومة الجديدة على ما يبدو ينطلق من "معادلة مفادها أنّ باسيل قبل الترسيم هو غيره بعد الترسيم وما كان يقبل به حكومياً سابقاً لم يعد يقبل به اليوم".