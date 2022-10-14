صحف اليوم
14 تشرين الأول 2022 - 00:16
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الاستحقاق الرئاسي.. هذا المشهد سيتكرر وحان وقت "الحَكي الجدي" (الجمهورية)

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الاستحقاق الرئاسي.. هذا المشهد سيتكرر وحان وقت &quot;الحَكي الجدي&quot; (الجمهورية)
Lebanon News
وصف مصدر نيابي رفيع لصحيفة "الجمهورية" جلسة الانتخاب الثانية، التي عقدها مجلس النواب امس لانتخاب رئيس جمهورية جديد، بأنها "جلسة المتوقع وسيكون لها أخوات شبيهات كثر، وإن تغلّفت بغياب التيار الوطني الحر لكنها كانت "طايرة طايرة"". 
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واكد المصدر "ان هذا المشهد سيتكرر الى حين تسليم كل القوى السياسية بضرورة الذهاب الى توافق، فـ"السّولَفة" بالمبادىء انتهت وحان وقت الحَكي الجدي في رئيس توافقي وليس رئيس تَحدّ نجد له مبررات".

 وكشف المصدر "انّ الاجواء تَشي بأنه من المبكر احداث اختراق في ملف الاستحقاق الرئاسي، فالقوى والاحزاب المسيحية على ما يبدو ليست جاهزة بعد للاتفاق، وطالما انّ هذا الامر غير متوافر سيبقى الرئيس خارج التغطية".
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