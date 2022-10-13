"أبو غريب" في رومية... ضرب وتعذيب؟ (الاخبار)

للمبنى "ج" في سجن رومية تسميات كثيرة. هو مبنى "الخصوصيّة الأمنيّة"، و"المبنى التأديبي"، ومبنى الحجر الصحي خلال انتشار كورونا. لكن التسمية المُتعارف عليها، بين السجناء، هي "مبنى أبو غريب"، لما يقولون إنه يجري داخله من عمليّات تعذيب وضرب وحشي وإهانات.
بحسب صحيفة "الاخبار" يصعب على الموجودين خارج المبنى "ج" معرفة ما يجري داخله. إذ يخضع لإجراءات أمنيّة مُشدّدة، إضافة إلى خوف نزلائه من نقل ما يحصل معهم إلى خارج أسوار السجن. ويشكو بعض الأهالي من عدم تمكّنهم من مواجهة أبنائهم رغم حصولهم على إذنٍ رسمي.
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