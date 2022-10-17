صحف اليوم 17 تشرين الأول 2022 - 23:42 17/10/2022 23:42:22 مصادر لـ "الاخبار": سفارات أوروبية تحذر من خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال

مصادر لـ "الاخبار": سفارات أوروبية تحذر من خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال

Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,امن,مصادر لـ "الاخبار": سفارات أوروبية تحذر من خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال

LBCI News Lebanon



الإعلان

ومع أن الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها تؤكد "عدم وجود مؤشرات واقعية أو معطيات دقيقة تعزّز هذه التحذيرات، إلا أن غالبية القوى السياسية والرسمية تتعامل بحذر شديد وبجدية مع التحذيرات الواردة حول احتمال نشوب فوضى أمنية في أكثر من منطقة وخصوصاً الشمال"، بحسب صحيفة أجمعت مصادر حزبية ورسمية وأمنية ودولية في لبنان على تناقل سفارات أوروبية عدة، من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا، معلومات عن "خشية من حصول فوضى أمنية تنطلق من الشمال، ومن أن يكون هناك من يسعى إلى استخدام الشمال كبؤر متطرفة مؤيدة للتنظيمات الإسلامية التكفيرية لإطلاق موجة أمنية تهدد استقرار البلاد برمّتها".ومع أن الأجهزة الأمنية اللبنانية على اختلافها تؤكد "عدم وجود مؤشرات واقعية أو معطيات دقيقة تعزّز هذه التحذيرات، إلا أن غالبية القوى السياسية والرسمية تتعامل بحذر شديد وبجدية مع التحذيرات الواردة حول احتمال نشوب فوضى أمنية في أكثر من منطقة وخصوصاً الشمال"، بحسب صحيفة "الاخبار"

الإعلان