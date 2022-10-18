صحف اليوم
18 تشرين الأول 2022 - 00:43
18/10/2022 00:43:28
مصادر "العدلية" لـ"الاخبار": الحرب بين عبّود وأعضاء المجلس تكبر
مصادر "العدلية" لـ"الاخبار": الحرب بين عبّود وأعضاء المجلس تكبر
Lebanon, news ,lbci ,أخبار سهيل عبود,قصر العدل,مصادر "العدلية" لـ"الاخبار": الحرب بين عبّود وأعضاء المجلس تكبر
LBCI News Lebanon
افادت مصادر "العدلية" لصحيفة
"الاخبار"
ان "الحرب بدأت تكبر بينَ القاضي سهيل عبّود وأعضاء المجلس»، وبينه وبين وزير العدل هنري خوري، مشيرين إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مستمر في تجنيد ماكينة إعلامية - قضائية - شعبية لحماية تجاوزاته.
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