صحف اليوم
18 تشرين الأول 2022 - 00:43
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مصادر "العدلية" لـ"الاخبار": الحرب بين عبّود وأعضاء المجلس تكبر

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مصادر &quot;العدلية&quot; لـ&quot;الاخبار&quot;: الحرب بين عبّود وأعضاء المجلس تكبر
Lebanon News
افادت مصادر "العدلية" لصحيفة "الاخبار" ان "الحرب بدأت تكبر بينَ القاضي سهيل عبّود وأعضاء المجلس»، وبينه وبين وزير العدل هنري خوري، مشيرين إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مستمر في تجنيد ماكينة إعلامية - قضائية - شعبية لحماية تجاوزاته. 
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