أداء مارك ضو في انتخابات لجنة المال والموازنة... مقصود (الاخبار)

كان أداء النائب مارك ضو في انتخابات لجنة المال والموازنة النيابية، مقصوداً، وجاء بالتنسيق مع النائب وضّاح الصادق وآخرين.
وأكّدت مصادر بين النواب "التغييريين" لصحيفة "الاخبار
"، الى أن ذلك بسبب الخلاف بين كتلة الـ13 على دعوة العشاء التي وجّهتها السفارة السويسرية إلى إبراهيم منيمنة وإلى ممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية.
وكان ضو قد أصر على ترشيح نفسه لعضوية اللجنة رغم ترشيح زميله التغييري إبراهيم منيمنة، فردّ بري والأحزاب الصاع صاعين باستبدال منيمنة الذي نال 44 صوتاً فقط بالنائب عدنان طرابلسي (60 صوتاً).