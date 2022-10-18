أداء مارك ضو في انتخابات لجنة المال والموازنة... مقصود (الاخبار)

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LBCI News Lebanon

كان أداء النائب مارك ضو في انتخابات لجنة المال والموازنة النيابية، مقصوداً، وجاء بالتنسيق مع النائب وضّاح الصادق وآخرين.