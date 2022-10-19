صحف اليوم
19 تشرين الأول 2022 - 00:07
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مسؤولو صندوق النقد على اتصال مباشر مع كنعان: للتقيّد بشروطنا حول قانون السرية المصرفية (الأخبار)

مسؤولو صندوق النقد على اتصال مباشر مع كنعان: للتقيّد بشروطنا في قانون السرية المصرفية (الأخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار السرية المصرفية,ابراهيم كنعان, مسؤولو صندوق النقد على اتصال مباشر مع كنعان: للتقيّد بشروطنا في قانون السرية المصرفية (الأخبار)
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مسؤولو صندوق النقد على اتصال مباشر مع كنعان: للتقيّد بشروطنا حول قانون السرية المصرفية (الأخبار)
Lebanon News
كان مسؤولو صندوق النقد على اتصال مباشر منذ ليل أول من أمس ولغاية ساعات بعد ظهر أمس مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، مؤكدين له رفضهم للصيغة التي أقرّتها لجنة المال لقانون السرية المصرفية.

وكرروا بحسب مصادر صحيفة "الاخبار"،  إصرارهم على التقيّد بشروطهم. وهو ما نقله فعلياً كنعان إلى النواب خلال الجلسة التشريعية قائلاً بصراحة: "الصندوق طلب منا ذلك".
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وكان كنعان قد تلا التعديلات على قانون السرية المصرفية  كما أرادها صندوق النقد الدولي ورئيس الجمهورية بدلاً من أن يتمسّك  بالتقرير الذي أعدّه غداة مناقشة مرسوم ردّ القانون في اللجنة. 
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