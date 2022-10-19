صحف اليوم 19 تشرين الأول 2022 - 00:17 19/10/2022 00:17:49 تفاهم بين بري وبعض نواب التغيير: انسحاب أو استقالة البعض من اللجان لهم ليحلّوا مكانهم (نداء الوطن)

تفاهم بين بري وبعض النواب التغييريين: انسحاب أو استقالة البعض من اللجان لهم ليحلّ مكانهم نواب من التغيير (نداء الوطن)

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LBCI News Lebanon



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لا سيما وأنّ هناك من يعتبر من هؤلاء أن العمل التغييري الجدّي والفعّال يتطلّب الدخول في عضوية اللجان ومن داخلها وليس من الخارج، مع الإشارة إلى أنّ لكلّ نائب الحق في حضور كل اجتماعات اللجان ولكن التصويت يقتصر على أعضاء اللجنة، وهنا بيت القصيد حيث للصوت الواحد فعالية في إقرار أي مشروع أو إقتراح قانون. إنتهت مساعٍ للتوافق في انتخاب أميني السرّ والمفوضين وأعضاء لجنة المال والموازنة ولجنة الإدارة والعدل، بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعض "نواب التغيير"، إلى ما يشبه التفاهم على أن يشارك هؤلاء النواب في عضوية اللجان لاحقاً، من خلال انسحاب أو استقالة زملاء لهم ليحلّ مكانهم نواب من "التغيير"، بحسب ما علمت صحيفة " نداء الوطن ".لا سيما وأنّ هناك من يعتبر من هؤلاء أن العمل التغييري الجدّي والفعّال يتطلّب الدخول في عضوية اللجان ومن داخلها وليس من الخارج، مع الإشارة إلى أنّ لكلّ نائب الحق في حضور كل اجتماعات اللجان ولكن التصويت يقتصر على أعضاء اللجنة، وهنا بيت القصيد حيث للصوت الواحد فعالية في إقرار أي مشروع أو إقتراح قانون.

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