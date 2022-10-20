صحف اليوم 20 تشرين الأول 2022 - 01:01 20/10/2022 01:01:26 بري لـ"الشرق الأوسط": على الرئيس الجديد أن يحافظ على اتفاق الطائف

بري لـ"الشرق الأوسط": على الرئيس الجديد أن يحافظ على اتفاق الطائف

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LBCI News Lebanon



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ويكرر بري مواصفات الرئيس المرتقب، وهي "بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية"؛ فالرئيس بري يريد "رئيساً يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على (اتفاق الطائف)"، الذي يصفه الرئيس بري بأنه "دستور لبنان الذي لم يُطبّق". اعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، لصحيفة "الشرق الأوسط" ، أت "البلوك"، على حد تعبيره، لا يزال قائماً، والمساعي للوصول إلى رئيس توافقي "متوقفة". والانعقاد الدائم في نظر الرئيس بري لا يُترجم بفتح البرلمان للنواب، كما لا يمنع منح الثقة لأي حكومة يتم تأليفها "فأنا قمتُ بواجبي، ودعوت المجلس للانتخاب، وأنوي الدعوة إلى جلسات متقاربة في حال فشلت الجلسة".ويكرر بري مواصفات الرئيس المرتقب، وهي "بسيطة وواضحة، لكنها جوهرية"؛ فالرئيس بري يريد "رئيساً يجمع ولا يفرق، يمتلك حيثية إسلامية ومسيحية ولديه انفتاح على العالم العربي، والأهم أن يحافظ على (اتفاق الطائف)"، الذي يصفه الرئيس بري بأنه "دستور لبنان الذي لم يُطبّق".

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