رئيس الجمهورية سيوقع مرسوم قبول الإستقالة وإتفاق وزرائه على مقاطعة تصريف الأعمال (الأخبار)

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أكدت مصادر معنية بالتأليف أن أي تقدم لم يتحقق في ما خص الملف الحكومي، لا لجهة تغيير الوزراء ولا لجهة التوافق على الأسماء الجديدة التي سيتم توزيرها، مشيرة إلى أن وتيرة هذا الحراك تراجعت أمس بفعل الشعور بصعوبة إزالة "المتاريس" بين رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه من جهة والرئيس نجيب ميقاتي.وأشارت مصادر في التيار الوطني الحر لصحيفة "" إلى أن "ميقاتي لا يزال يراوغنا ويراوغ الوسطاء ويلعب لعبة تمرير الوقت، وكلما تم التوصل إلى تفاهم أخرج من جعبته مشكلة جديدة".كما لفتت إلى أن "رئيس الحكومة عاد على ما يبدو إلى فكرة أن ترث حكومته المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي، وهو ما لن نسمح به".وفي هذا السياق، أفادت معلومات بأنه ستكون للرئيس ميشال عون إطلالة تلفزيونية قبل نهاية العهد يعلن فيها سلسلة خطوات لقطع الطريق على هذا التوجه، من بينها توقيع مرسوم قبول إستقالة حكومة ميقاتي.وفي المعلومات أيضًا أن رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر سيتخذان مجموعة من الخطوات لقطع الطريق على تسلم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات الرئيس.