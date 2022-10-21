مشلب لـ"الجمهورية": العمل جار للإعلان عن مجموعة الطعون الأخرى

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كشف رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أن "العمل جار لتحضير الأجواء التي ستسمح بالإعلان عن مجموعة الطعون الـ13 الأخرى المتبقية لأن بعضها يحتاج إلى عمل إضافي، وقد طلبنا مجموعة من الصناديق لإعادة إحتسابها مجددًا في بعض الطعون وإجراء المقارنة المطلوبة بين أرقام الطاعن والمطعون بنيابته."ولفت لصحيفة "" إلى أن "المجلس سيستأنف جلساته المفتوحة من الإثنين المقبل للبحث في الطعون المتبقية تباعًا،" موضحًا أن "الطعون التي صدرت إستغرقت وقتًا لا بأس به وليس هناك ما يلزمنا بإصدار القرارات دفعة واحدة، وأن المجلس الدستوري إلتزم المعايير الدقيقة،" نافيًا "حصول أي ضغوط تعرض لها هو أو أي من أعضاء المجلس."