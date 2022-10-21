صحف اليوم
21 تشرين الأول 2022 - 00:29
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باسيل يستعد لما بعد الفراغ الرئاسي... وهذا ما قاله للوزراء (الجمهورية)

باسيل يستعد لما بعد الفراغ الرئاسي... وهذا ما قاله للوزراء (الجمهورية) Lebanon, news ,lbci ,أخبار جبران باسيل,التيار الوطني الحر,باسيل يستعد لما بعد الفراغ الرئاسي... وهذا ما قاله للوزراء (الجمهورية)
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باسيل يستعد لما بعد الفراغ الرئاسي... وهذا ما قاله للوزراء (الجمهورية)
Lebanon News
كشفت مصادر معنية مباشرة بالتأليف لصحيفة "الجمهورية" أن "رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بدأ التحضير لمرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي، حيث عقد إجتماعًا لوزراء "التيار" في الحكومة حضره الوزراء عبدالله بوحبيب وموريس سليم وأمين سلام ووليد فياض وعصام شرف الدين، وتغيب عنه الوزيران هنري خوري ووليد نصار.
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وخاطب باسيل الوزراء قائلًا: "علينا أن نكون حاضرين ومستعدين لما بعد الفراغ الرئاسي. وإذا لم تؤلف حكومة جديدة وبقيت حكومة تصريف الأعمال، ممنوع عليكم حضور أي من إجتماعاتها، وعليكم أن تكونوا سلبيين وحاضرين في هذه الحال لمواجهة كل الإحتمالات والتطورات في الإطار الحكومي وخارجه."
 
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