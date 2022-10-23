صحف اليوم
23 تشرين الأول 2022 - 23:45
23/10/2022 23:45:32
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية شبيهة بسحب اللوتو: "إذا مش الاثنين... الخميس"! (الجمهورية)
جلسات انتخاب رئيس الجمهورية شبيهة بسحب اللوتو
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LBCI News Lebanon
لاحظت أوساط سياسية أنّ جلسات انتخاب رئيس الجمهورية أصبحت شبيهة بسحب اللوتو، "وإذا مش الاثنين، الخميس".
وقالت لـ"
الجمهورية
": "انّ دورات السحب الرئاسي ستطول على ما يبدو في انتظار الورقة الرابحة التي ستحمل جائزة الرئاسة الاولى إلى المرشح المناسب".
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