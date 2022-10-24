صحف اليوم
24 تشرين الأول 2022 - 00:02
Back

الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا

الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا,لبنان,الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا
episodes
الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا
Lebanon News
علمت صحيفة "الأخبار" أن 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا في 17 مركزاً تابعاً للأمن العام افتتحت أخيراً على جميع الأراضي اللبنانية لاستقبال هذه الطلبات، من بينهم 483 عائلة تقطن حالياً في عرسال.
الإعلان
الإعلان
إقرأ أيضاً