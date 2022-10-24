صحف اليوم
24 تشرين الأول 2022 - 00:02
24/10/2022 00:02:14
الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا
الأخبار: 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا
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LBCI News Lebanon
علمت صحيفة
"الأخبار"
أن 1600 عائلة تقدّمت بطلبات الرغبة في العودة إلى سوريا في 17 مركزاً تابعاً للأمن العام افتتحت أخيراً على جميع الأراضي اللبنانية لاستقبال هذه الطلبات، من بينهم 483 عائلة تقطن حالياً في عرسال.
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