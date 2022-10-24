صحف اليوم 24 تشرين الأول 2022 - 00:13 24/10/2022 00:13:27 بلدية الغبيري: مياه الصهاريج ملوّثة... واليكم أنواع البكتيريا التي بعضها لا يقتلها "الغليان" (الاخبار)

بلدية الغبيري: مياه الصهاريج ملوّثة... واليكم أنواع البكتيريا التي بعضها لا يقتلها "الغليان"

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LBCI News Lebanon





وهذا يعني أن مياه الاستعمال التي نشتريها يومياً ملوّثة، ما يؤكّده مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حديث لصحيفة

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وتكشف مسؤولة قسم الرقابة وسلامة الغذاء في بلدية الغبيري، عبير الخنسا، أن ثلاثاً من أصل سبع عينات (أُخذت من صهاريج تملأ المياه من عين الرمانة ومارون مسك) أظهرت احتواءها على بكتيريا مقاومة للحرارة (Thermotolerant coliforms)، فالغليان لا يقضي عليها.



وتحتوي اثنتان، من بين الثلاث عينات السابقة، على المكوّرات المعوية (Intestinal enterococci)، ومصدرها البراز البشري، ما يعني اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه المخزّنة في الآبار، أو وجود وسيلة أخرى سبّبت هذا الخلط.



هذا وأظهرت جميع العيّنات وجود (total coliform) قولونيات، وبكتيريا (Pseudomonas aeruginosa)، سببها أن الآلية التي تُنقل بها المياه لم تكن معقمة ولم تكن بمواصفات تسمح بنقل وتحزين المياه. كشفت نتيجة الفحوص التي أجرتها بلدية الغبيري لعيّنات من مياه الصهاريج التي توزّع على المنازل عن وجود جراثيم ناجمة عن خلط المياه مع الصرف الصحي، وعن جراثيم مقاومة للحرارة.وهذا يعني أن مياه الاستعمال التي نشتريها يومياً ملوّثة، ما يؤكّده مدير عام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران في حديث لصحيفة "الأخبار" ، بقوله "كثير من هذه الآبار غير نظيفة وغير مطابقة للمواصفات".وتكشف مسؤولة قسم الرقابة وسلامة الغذاء في بلدية الغبيري، عبير الخنسا، أن ثلاثاً من أصل سبع عينات (أُخذت من صهاريج تملأ المياه من عين الرمانة ومارون مسك) أظهرت احتواءها على بكتيريا مقاومة للحرارة (Thermotolerant coliforms)، فالغليان لا يقضي عليها.وتحتوي اثنتان، من بين الثلاث عينات السابقة، على المكوّرات المعوية (Intestinal enterococci)، ومصدرها البراز البشري، ما يعني اختلاط مياه الصرف الصحي بالمياه المخزّنة في الآبار، أو وجود وسيلة أخرى سبّبت هذا الخلط.هذا وأظهرت جميع العيّنات وجود (total coliform) قولونيات، وبكتيريا (Pseudomonas aeruginosa)، سببها أن الآلية التي تُنقل بها المياه لم تكن معقمة ولم تكن بمواصفات تسمح بنقل وتحزين المياه.

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