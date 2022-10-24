صحف اليوم 24 تشرين الأول 2022 - 00:46 24/10/2022 00:46:58 ماذا قال العلية عن العمل بقانون الشراء العام؟ (نداء الوطن)

ماذا قال العلية عن العمل بقانون الشراء العام؟ (نداء الوطن)

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LBCI News Lebanon



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وأوضح العلية أنّه تمّ رصد مخالفات لدى بعض الجهات الشارية لناحية اجراء مناقصات من دون الإعلان عنها عبر المنصة المركزية وتجاوز نصوص قانون الشراء العام، وهذه المخالفات ستكون كما يؤكد العلية موضع متابعة خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومنها اقتراح فرض عقوبات. اعلن رئيس هيئة الشراء العام جان العلية لصحيفة "نداء الوطن" أنّه تمّت الإجابة على حوالى 50 طلب ابداء رأي خطّياً، بالإضافة إلى الإجابة الشفهية عبر الهاتف أو اللقاءات التي عقدت في مقرّ الهيئة مع الجهات الشارية للرد على المئات من الأسلئة الاستيضاحية. كما تمّ إصدار توصيتين وتسع مذكرات وقرارين تمّ نشرها على المنصة الالكترونية للهيئة وتمّ تخصيص خانة لمساعدة الجهات الشارية لتلافي الأخطاء الشائعة والمتكررة في تطبيق القانون، وذلك من باب إبداء الرأي وتقديم المساعدة الفنية والإرشاد للجهات الشارية.وأوضح العلية أنّه تمّ رصد مخالفات لدى بعض الجهات الشارية لناحية اجراء مناقصات من دون الإعلان عنها عبر المنصة المركزية وتجاوز نصوص قانون الشراء العام، وهذه المخالفات ستكون كما يؤكد العلية موضع متابعة خلال الأسابيع المقبلة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ومنها اقتراح فرض عقوبات.

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