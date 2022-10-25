صحف اليوم
25 تشرين الأول 2022 - 23:47
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عون وقّع استقالة حكومة ميقاتي.. وعلاقة حزب الله مع ميقاتي أمام منعطف خطير (الاخبار)

عون وقّع استقالة حكومة ميقاتي... (الاخبار) Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوب الله, عون , حكومة,ميقاتي, عون وقّع استقالة حكومة ميقاتي... (الاخبار)
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عون وقّع استقالة حكومة ميقاتي.. وعلاقة حزب الله مع ميقاتي أمام منعطف خطير (الاخبار)
Lebanon News
خلافاً لكثير من الانطباعات التي سادت صباح أمس بأن الأزمة الحكومية صارت على بعدِ ساعات من الحل، أكدت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن التعقيدات لا تزال على حالها. 

وكشفت لـ"الاخبار" أن الساعات الأخيرة من الاتصالات لم تصل إلى أي نتيجة إيجابية في إيجاد مخرج يحول دون استمرار السقوف العالية التي يطرحها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي.
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ويقول مطلعون إن علاقة حزب الله مع ميقاتي أمام منعطف خطير، حيث لا يمكن أن تستمر كما هي عليه منذ سنوات في حال مضيّ الأخير نحو سيناريو الفراغ الموجّه أولاً وأخيراً ضد الحزب، ولن يدفع ثمنه سوى عموم الشعب اللبناني، بينما أكدت مصادر رئيس الجمهورية أنه وقّع استقالة الحكومة الميقاتية، والأمر يرتبط الآن بنشر الاستقالة وتعميمها على الدوائر المعنية ليتصرف الوزراء والنواب العونيون على أساسها.
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