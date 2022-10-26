"التأليف" يصطدم باللاثقة... وميقاتي: "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا" (الجمهورية)

الإعلان

سرت في الساعات الأخيرة أجواء إتهمت أوساط ميقاتي "التيار الوطني الحر" ببثها حول حصول حلحلة في التأليف مع ترجيح ولادة الحكومة خلال يومين.لكن مصدرًا سياسيًا رفيعًا مطلعًا على ملف التأليف دحض هذه الأجواء وكشف لصحيفة "" أن التيار سبق له أن اعتمد هذه الإفلام ليلقي اللوم على الرئيس المكلف ويتهمه بالعرقلة، فيما حقيقة الأمر أن رئيس التيار النائب جبران باسيل لا يزال عند موقفه بعدم إعطاء الثقة لحكومة ميقاتي.وروى المصدر آخر المفاوضات التي اصطدمت بشرط الثقة قائلًا إن ميقاتي رضي بالهم والهم لم يرض به، فبعد أن تم الإتفاق على تغيير ٦ وزراء داخل الحكومة (سني - شيعي - درزي - ٣ مسيحيين قريبين من التيار يختارهم باسيل)، توقف النقاش والتفاوض عندما سأل ميقاتي عن الثقة، فكان جواب باسيل: "لا ثقة".