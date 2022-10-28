صحف اليوم
28 تشرين الأول 2022 - 00:16
Back

ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (الجمهورية)

ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيس الجمهورية, حكومة,ميقاتي,ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية
episodes
ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (الجمهورية)
Lebanon News
كشف مصدر حكومي لـ"الجمهورية" ان "ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". وقال المصدر: "ما بعد اليأس بتشكيل حكومة جديدة ليس دراماتيكياً على الاطلاق. فالدستور واضح والرئيس ميقاتي سينتقل الى الخطة ب، وبحسب الدستور سيتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وسيحكم وفق مقتضيات الدستور. لكن المصدر لم يخف التوجّس من بروز كباش سياسي دستوري غير مسبوق لن يكون مريحاً لعمل الحكومة".
الإعلان

وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد المصدر ان "ميقاتي مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: "بجَاوبكن بعد ٣١".
الإعلان
إقرأ أيضاً