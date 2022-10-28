ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية (الجمهورية)

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كشف مصدر حكومي لـ"" ان "ميقاتي أعدّ كل ما يلزم لتحصين حكومته بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". وقال المصدر: "ما بعد اليأس بتشكيل حكومة جديدة ليس دراماتيكياً على الاطلاق. فالدستور واضح والرئيس ميقاتي سينتقل الى الخطة ب، وبحسب الدستور سيتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية وسيحكم وفق مقتضيات الدستور. لكن المصدر لم يخف التوجّس من بروز كباش سياسي دستوري غير مسبوق لن يكون مريحاً لعمل الحكومة".وحول مقاطعة بعض الوزراء المقرّبين من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، أكد المصدر ان "ميقاتي مُتنبّه لهذا الامر ولن يسمح له بتعطيل عمل الحكومة وجلسات مجلس الوزراء، قائلاً: عندما نسأل رئيس الحكومة عن عقد الجلسات يرد: "بجَاوبكن بعد ٣١".