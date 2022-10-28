صحف اليوم 28 تشرين الأول 2022 - 23:32 28/10/2022 23:32:31 مصادر لـ"الجمهورية": تلويح عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة هو دليل ضعف في الموقف

مصادر لـ"الجمهورية": ميقاتي ليس لديه أي توجّه أو نية لتحدّي أحد

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واعتبرت هذه المصادر أنّ "موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب "االقوات اللبنانية" وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي".

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وأكّدت هذه المصادر لـ"



وشددت المصادر على أنّ ميقاتي ليس لديه أي توجّه أو نية لتحدّي أحد أو فرض خيارات على أحد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع أحد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية. رأت مصادر مطلعة أنّ تلويح رئيس الجمهورية ميشال عون باحتمال إصدار مرسوم اعتبار حكومة تصريف الاعمال مستقيلة، هو دليل ضعف في الموقف وليس دليل قوة، لأنّ هذه الخطوة غير دستورية، فيما مرسوم قبول استقالة حكومة مستقيلة لا يصدر دستورياً إلّا مرفقاً بمرسوم تأليف الحكومة الجديدة تلافياً لأي فراغ حكومي.واعتبرت هذه المصادر أنّ "موقف ميقاتي الذي ستتولّى حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة إلى حين انتخاب رئيس جديد، هو موقف قوي يستند إلى دعم مجلس النواب وتفهّم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحزب "االقوات اللبنانية" وعلاقته الطيبة وغير السلبية معهما. كذلك يستند إلى الدعم العربي والذي يتصدّره الدعم المصري، وإلى الموقف الاميركي والفرنسي والغربي عموماً، الذي لا يريد حصول أي فراغ حكومي في لبنان إلى جانب الفراغ الرئاسي".وأكّدت هذه المصادر لـ" الجمهورية "، انّ كل هذه العوامل تضمن عدم ذهاب الساحة اللبنانية الى فوضى، وتجعل رئيس "التيار الوطني الحر" في موقع المحتاج إلى تدوير الزوايا والخروج من دائرة الشخصنة في التعاطي مع القضايا المطروحة، علماً انّ اللقاء الذي انعقد بينه وبين الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الاربعاء لم ينته الى النتائج المرجوة على مستوى ما هو مطلوب لتسهيل انجاز الاستحقاقات المطروحة.وشددت المصادر على أنّ ميقاتي ليس لديه أي توجّه أو نية لتحدّي أحد أو فرض خيارات على أحد، كذلك ليس في وارد خوض كباش مع أحد، وانّ ما يهمّه هو العمل على معالجة الأزمة او ادارتها بأفضل الطرق، إلى حين انتخاب رئيس جمهورية ووضع البلاد على سكة التعافي في ظلّ السلطة الجديدة التي ستقوم في ضوء تولّي الرئيس العتيد صلاحياته الدستورية.

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