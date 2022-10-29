صحف اليوم 29 تشرين الأول 2022 - 00:17 29/10/2022 00:17:00 حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه (الأخبار)

حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه

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LBCI News Lebanon





وقالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن الطرفين "تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء". كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار - التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى "شيء جديد".

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وعلمت " أعلن أمس أن لقاء جمع السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الأربعاء الفائت، "تطرّق البحث فيه إلى مرحلة ما بعد الفراغ الرئاسي وكيفية التعامل معها".وقالت مصادر مطلعة لـ"الأخبار" إن الطرفين "تطرّقا إلى مواصفات الرئيس المقبل من دون الدخول في أسماء". كما كان هناك اتفاق على أن تحالف 8 آذار - التيار لم يعد قادراً على الاستمرار في التصويت بورقة بيضاء في جلسات انتخاب الرئيس، وضرورة العمل على الخروج من حال الاستعصاء الراهنة إلى "شيء جديد".وعلمت " الأخبار " أن حزب الله في صدد البدء بمساعٍ جديدة من أجل تحسين تقريب وجهات النظر بين حلفائه، خصوصاً بين التيار الوطني الحرّ وكل من تيار المردة وحركة أمل.

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