صحف اليوم
29 تشرين الأول 2022 - 00:41
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بري سيفعل حراكه بما يتعلق بالدعوة للحوار الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)

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بري سيفعل حراكه بما يتعلق بالدعوة للحوار الأسبوع المقبل (الشرق الأوسط)
Lebanon News
أكدت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، لـ"الشرق الأوسط"، أنه سيفعل حراكه بما يتعلق بالدعوة للحوار، الأسبوع المقبل مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، رافضة استباق الردود الرسمية للأحزاب والكتل والبناء على بعض المواقف الإعلامية.
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ولا تستبعد مصادر مطّلعة عن كثب للاتصالات الحاصلة بالملف الرئاسي، أن يعيد بري النظر بشكل الحوار الذي سيدعو إليه، فلا يكون شبيهاً بطاولة الحوار التي جرت الدعوة إليها عام 2006 التي شارك فيها ممثلون عن الأحزاب الرئيسية، خصوصاً بعد موقف عون كما موقف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي لا يبدو متحمساً لحوار من هذا النوع.
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