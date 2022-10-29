بلال عبد الله لـ"الشرق الأوسط": الدعوة للحوار لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدعوة لجلسات الانتخاب

شدد النائب عن الحزب "التقدمي الاشتراكي" بلال عبد الله على أن "الدعوة للحوار لا يمكن أن تكون بديلاً عن الدعوة لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية، إنما يفترض أن تسيرا بالتوازي؛ لأن الغرض من الحوار تسهيل هدف جلسات الانتخاب وإيجاد قواسم ومساحات مشتركة وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفُرقاء".
وقال لـ"الشرق الأوسط
": "نحن ننتظر صدور دعوة رسمية من قِبل الرئيس نبيه بري ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً بأننا كلقاء ديمقراطي إيجابيون مع كل طروحات الرئيس بري؛ لأننا نعلم أن خلفيتها وطنية. وتبقى تفاصيل طبيعة الدعوة وموضوعاتها التي سنناقشها بإطار اللقاء الديمقراطي ومع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط".