صحف اليوم
29 تشرين الأول 2022 - 01:09
29/10/2022 01:09:27
أحمد الخير يؤكد الجهوزية للحوار "بشرط أن يكون النقاش محصوراً بالانتخابات الرئاسية" (الشرق الأوسط)
أحمد الخير يؤكد الجهوزية للحوار
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LBCI News Lebanon
أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، الجهوزية للحوار "بشرط أن يكون النقاش محصوراً بالانتخابات الرئاسية".
وأوضح في تصريح لـ"
الشرق الأوسط
"، أن تفاصيل الدعوة متى وُجهت ستُبحث وتُناقَش بالتفصيل داخل التكتل".
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