إلياس حنكش لـ"الشرق الأوسط": اتخذنا قراراً بالمشاركة في الحوار الذي سيدعو إليه بري

إلياس حنكش لـ"الشرق الأوسط": الحوار بين مختلف المكونات قد يكون منتجاً في حال صدقت النوايا

Lebanon, news ,lbci ,أخبار بري, الحوار, الكتائب,إلياس حنكش,إلياس حنكش لـ"الشرق الأوسط": الحوار بين مختلف المكونات قد يكون منتجاً في حال صدقت النوايا

LBCI News Lebanon





وقال حنكش في تصريح لـ" أوضح النائب إلياس حنكش أن حزب "الكتائب" بالمطلق مع الحوار بين الأطراف المتنازعة فكيف إذا كان بشأن استحقاق أساسي كالانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أنهم اتخذوا قراراً بالمشاركة في الحوار الذي سيدعو إليه بري، مع التشديد على وجوب حصره بالملف الرئاسي.وقال حنكش في تصريح لـ" الشرق الأوسط ": "أي محاولة للدفع للأمام بالموضوع الرئاسي نؤيدها، لكننا نتمنى أن تحصل بإطار المؤسسات الدستورية، كما أن أي دعوة للحوار لها مقوماتها كي تكون منتجة".

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وأضاف: "لا شك أن الفريق الآخر لا يزال يسعى لفرض قراره وسيطرته على الرئاسة وسواها، لكنه يدرك في الوقت عينه أن المشهد البرلماني لم يعد كما كان عليه، وباتت هناك أقليات تتفاعل بالمجلس ولا فريق مسيطر بالمطلق. من هنا الحوار بين مختلف المكونات قد يكون منتجاً في حال صدقت النوايا، لا أن تكون خلفيته تضييع وقت بانتظار كلمة السر من الخارج، عندها لن نقبل بذلك لأنه يفترض بنا أن نكون على مستوى الأزمة التي تعصف بالبلد".