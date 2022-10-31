خطوات "صاغطة" من باسيل على حزب الله: إما أنا مرشحك الرئاسي أو لا أحد (نداء الوطن)

رأت مصادر مواكبة لحركة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنه بصدد الإقدام في مرحلة الشغور الرئاسي على اتخاذ خطوات ضاغطة على "حزب الله" تهدف إلى وضع قيادة "الحزب" أمام أمر واقع يحشره من خلاله بمسألة ترشحه للرئاسة على قاعدة "إما أنا مرشحك الرئاسي أو لا أحد"، خصوصاً وأنّ رئيس الجمهورية كان واضحاً في حديثه أمس الأول لوكالة "رويترز" بالتشديد على أنّ العقوبات الأميركية لا تمنع جبران باسيل من الترشح للرئاسة، قائلاً: "نحن نمحوها بمجرد انتخابه رئيسًا".
واعتبرت المصادر لـ"نداء الوطن"
أن رسالة عون "موجهة أولاً وأخيراً إلى "حزب الله" لدفعه إلى تبني ترشيح باسيل كثمن يجب أن يدفعه "الحزب" مقابل خضوع باسيل لعقوبات أميركية نتيجة تحالفه معه.