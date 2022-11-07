مصادر لـ"نداء الوطن": جهود برّي لا تزال تصطدم بتمهّل "حزب الله"

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يعتزم رئيس المجلس النيابي نبيه بري "القيام بمروحة مشاورات بينية مع مكونات فريقه السياسي للدفع باتجاه الانتقال إلى مرحلة طرح الأسماء وفتح الباب تالياً أمام النقاش والتوافق مع الفريق الآخر"، كما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ""، لكنّ جهود برّي في هذا الاتجاه لا تزال تصطدم بتمهّل "حزب الله" وتريثه في الانتقال إلى مرحلة التسميات والترشيحات لأنه باختصار "محكوم بعقدة جبران باسيل" بحسب المصادر.وأوضحت المصادر أنّ حزب الله لا يزال يراعي "حسابات باسيل الرئاسية" وليس مستعجلا للقيام بأي خطوة نحو تجاوز هذه الحسابات ربطاً بحسابات "حارة حريك الاستراتيجية".