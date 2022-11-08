مصادر لـ"الاخبار": التأخير الحاصل في البت بأمر بلدية عرسال ليس بريئاً

تعيش عرسال منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون سلطة محلية، بعدما تقدّم سبعة أعضاء من مجلسها البلدي باستقالاتهم، ولم يُبتّ حتى اليوم بشأنها من قبل وزارة الداخلية والبلديات رغم تأكيد استقالاتهم وانقضاء كافة المهل القانونية.
مصادر مطلعة في عرسال أكدت لـ"الأخبار"
أن التأخير الحاصل في البت بأمر بلدية عرسال "ليس بريئاً"، وأن ثمة مماطلة من وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي إفساحاً في المجال أمام حلول بدأت تظهر ملامحها بالحديث عن عودة ثلاثة أعضاء من الذين تقدّموا باستقالاتهم وأكدّوا عليها في آب الفائت، عنها، وبالتالي عودة النصاب القانوني إلى المجلس البلدي بـ11 عضواً.
وكشفت المصادر أن عودة الأعضاء الثلاثة عن استقالاتهم لا مبرّر لها سوى أن تسوية ما عقدت مع رئيس البلدية، ذلك أن شيئاً لم يتغير في الظروف والأوضاع التي دفعتهم للاستقالة، الأمر الذي يرجح أنه مرتبط بتسوية مالية أو بتنفيعات شخصية في مكان ما.