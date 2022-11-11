أوساط مطلعة لـ"الجمهورية": إحتمال حصول اختراق في الاستحقاق الرئاسي خلال شهرين يبقى واردا

ذكرت صحيفة "الجمهورية
" أن الجلسة الخامسة لانتخاب رئيس الجمهورية انتهت كسابقاتها الأربع، مجموعة اصوات للمرشح ميشال معوض تزيد في جلسة وتنقص في أخرى، وأوراق بيض كذلك، وبروز أسماء مرشحين جدد والنتيجة النهائية لا انتخاب لرئيس وموعد لجلسة جديدة، وكل ذلك يأتي بمثابة لعب في الوقت الضائع لأنّ التوافق الداخلي والخارجي على اسم الرئيس العتيد لم يحن أوانه بعد، ولكن في النهاية "كل أوان لا يستحي من أوانه".
الا انه على رغم الانسداد التام في شرايين الاستحقاق الرئاسي حتى الآن، فإنّ أوساطا مطلعة لفتت عبر "الجمهورية" الى أن احتمال حصول اختراق خلال شهرين يبقى واردا وفق مؤشرات تملكها.