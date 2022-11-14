لقاء "المعارضة" و"التغييريين" غدًا: لتسجيل موقف (الجمهورية)

كشفت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "الجمهورية
"، أنّ ما هو مطروح في لقاء الغد بين نواب من مجموعة الأحزاب المعارضة وكتلة النواب التغييريين، لا يتصل بتنسيق المواقف من العمل النيابي، وليس بالنسبة الى جلسة انتخاب الرئيس لاستحالة التوافق على انتخاب المرشح ميشال عوض، انما من اجل تسجيل موقف من أي جلسة تشريعية قبل إتمام المجلس مهمته بانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.
واستعداداً لجلسة انتخاب رئيس نهار الخميس، يُعقد غداً لقاء موسع بمشاركة نواب من مجموعة الأحزاب المعارضة وكتلة النواب التغييريين، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي عُقدت في الفترة التي تلت لقاء النواب الـ 27 قبل اسبوعين تقريباً.