لقاء "المعارضة" و"التغييريين" غدًا: لتسجيل موقف (الجمهورية)

واستعداداً لجلسة انتخاب رئيس نهار الخميس، يُعقد غداً لقاء موسع بمشاركة نواب من مجموعة الأحزاب المعارضة وكتلة النواب التغييريين، بعد سلسلة من الاجتماعات الثنائية والثلاثية التي عُقدت في الفترة التي تلت لقاء النواب الـ 27 قبل اسبوعين تقريباً.