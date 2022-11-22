عقيص لـ"نداء الوطن": دعوة الهيئة العامة للإلتئام هو محل إجتهاد قانوني ودستوري

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رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أن دعوة الهيئة العامة للإلتئام هو محل إجتهاد قانوني ودستوري، مشددًا على أنه لا يجوز التشريع تحت أي ذريعة، عملًا بالمادة 74 من الدستور التي تنص على أنه إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو إستقالته أو سبب آخر، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فورًا بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلًا، تدعى الهيئات الناخبة من دون إبطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية.وأكد عقيص، في حديث لصحيفة "" أن الدستور حسم هذه الإشكالية، إذ لم يذكر في مواده أي إستثناء قد يحول المجلس النيابي إلى هيئة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي.