صحف اليوم 25 تشرين الثاني 2022 - 01:06 25/11/2022 01:06:01 مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان... حسم الجدل قريبا (الاخبار)

مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان... حسم الجدل قريبا (الاخبار)

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LBCI News Lebanon





وأكدت المصادر ل كشفت مصادر مطلعة أن الفرنسيين يدرسون مع الجانب الأميركي وعواصم عربية بينها القاهرة وعمان فكرة أن يصار خلال أسابيع قليلة إلى حسم الجدل وإلغاء العقبات التي تحول دون تنفيذ مشروع استجرار الغاز والكهرباء من مصر والأردن إلى لبنان.وأكدت المصادر ل ـ"الاخبار" أن الفرنسيين يحضّرون لمؤتمر يعقد قريباً في الأردن يكون شبيهاً بما عقد سابقاً من أجل العراق، مشيرة إلى أن الفرنسيين يريدون خطوات لبنانية تساعد على تسهيل صدور موافقة من البنك الدولي وإعفاء أميركي من أي عقوبات بما يسمح بتلقي لبنان ما يحتاجه من غاز وكهرباء قريباً. الإعلان

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