صحف اليوم
25 تشرين الثاني 2022 - 01:28
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مخطط ممنهج لإذلال القضاة وسط غياب الاقتراحات الجدية (نداء الوطن)

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مخطط ممنهج لإذلال القضاة وسط غياب الاقتراحات الجدية (نداء الوطن)
Lebanon News
تحدّثت جهات متابعة للمساعي التي يقوم بها وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري والتي من شأنها أن تكون مُرضية للجميع،عن غياب الإقتراحات الجديّة التي من شأنها أن تدفع القضاة إلى إستئناف عملهم، رغم تسييرهم للأمور الملحة والمستعجلة، من بينها البتّ في طلبات إخلاء السبيل للموقوفين، ومتابعة الملفات المرتبطة بالأحداث، والنفقة، إلى جانب إستئناف عمل النيابات العامة وعودة قضاة مجلس الشورى إلى عملهم.
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ورأت أوساط متابعة لـ"نداء الوطن" أنه وكأنّ هناك مخططاً ممنهجاً "لإذلال القضاة"، تحديداً بعد تجاهل الموازنة التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع لمطالبهم، والتي عمد النواب إلى مناقشتها والتصويت عليها في خضم الإضراب الذي ينفذه القضاة، وذلك بعد أن عمد رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من أجل حثّه على التراجع عن قراره بتحويل رواتب القضاة على سعر 8 آلاف ليرة قبل أشهر بدل 1507.

وأكدت جهات أخرى توجّه القضاة الى التشدد على وجوب أن يتم دفع رواتبهم على أساس سعر صيرفة (أي ما يزيد عن 30 ألف ليرة) بعدما أعلن حاكم مصرف لبنان عن نيّته رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة خلال أسابيع.
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