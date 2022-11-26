"أدوية الزرع" مُخفَاة! (الأخبار)

ذكرت صحيفة "الأخبار" أن زارعي الأعضاء يعيشون اليوم حياة منقوصة لا تخلو من الخطر أبداً، مع فقدان الأدوية الملزمين بتناولها، إذ تعمل هذه الأدوية على إضعاف الجهاز المناعي في جسم المريض، في محاولة لثنيه عن محاربة الأعضاء المزروعة. والفقدان هنا لا يطاول عدداً من الأدوية أو معظمها، وإنما كلّ الأدوية والبالغ عددها سبعة… والتي لا بدائل عنها.
وبحسب "الأخبار
"، فإن 7 أدوية من أصل 7 يستخدمها المرضى الذين أجروا عمليات زرع أعضاء، مفقودة كلياً في مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا. لا تنوّع في الأسباب التي تؤدي إلى هذا الغياب، فالسبب واحد وأساسي هو أنها أدوية مشمولة بالدعم. وقد باتت هذه الكلمة أخيراً بمثابة اللعنة التي حلّت على المرضى، بعدما أصبحت المعادلة اليوم تفضي إلى التالي: كلّ دواءٍ مدعوم مفقود. وهذا ما يحصل في حالة المرضى الذين نجحوا في اجتياز اختبار الزرع ويقفون اليوم عاجزين أمام استكمال حياتهم الطبيعية، بعدما مرّ على فقدان الأدوية من المركز ما يقارب الـ3 أشهر. وتغطي أدوية المركز ما بين 700 إلى 1000 مريض. يضاف إليها أعداد أخرى بالمئات لدى الصناديق الضامنة الأخرى.