صحف اليوم
26 تشرين الثاني 2022 - 00:26
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جهد فرنسي يجري مع الرياض لإقناعها باستحالة تجاوز حزب الله في الملف الرئاسي (الأخبار)

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جهد فرنسي يجري مع الرياض لإقناعها باستحالة تجاوز حزب الله في الملف الرئاسي (الأخبار)
Lebanon News
توافرت "أجواء" لـ"الأخبار"، تشير إلى أن جهداً فرنسياً يجري مع الرياض لإقناعها باستحالة تجاوز حزب الله في الملف الرئاسي، وبحتمية التفاوض معه في أي "تسوية" مفترضة تريدها السعودية، حتى ولو كانت تتمحور حول قائد الجيش. 
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